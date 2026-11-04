Наталія Єгорова прокоментувала стосунки з донькою Володимира Кличка

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Нині 11-річна Кая-Євдокія опинилася в центрі уваги українських та світових медіа на тлі непростих подій у сім'ї. Водночас Наталія Єгорова, колишня дружина Віталія Кличка, в інтерв'ю OBOZ.UA не стала публічно розкривати подробиці своїх стосунків із донькою Кличка та Панеттьєрі.

Єгорова про Каю-Євдокію

Відповідаючи на запитання журналістів, чи вдалося їй зберегти теплі стосунки з племінницею, Єгорова зазначила, що воліла б не виносити подробиці їхнього спілкування на загал.

Особисті стосунки з її донькою я воліла б залишити приватними– відповіла вона.

Життя в Україні та закритість від медіа

Звістку про смерть матері дівчинка отримала від батька.

Батьки Каї-Євдокії розійшлися ще у 2018 році. Через важку післяпологову депресію та подальші проблеми акторки з алкогольною й наркотичною залежністю повне право опіки над дитиною отримав Кличко. Боксер перевіз доньку до України, де вона переважно проживала в Києві та виростала далеко від спалахів камер і світських заходів під наглядом батька й бабусі.

Судові процеси у США та перша поява на публіці

Кая-Євдокія є єдиною прямою спадкоємицею статків своєї покійної матері. Через це навколо майна Панеттьєрі в США наразі триває юридичний процес.

Дівчинка вперше за довгий час з'явилася в публічному просторі. Разом із батьком вона долучилася по відеозв'язку до американського судового засідання щодо оформлення опіки над майном та врегулювання боргів.

За рішенням судді, Кличка було призначено тимчасовим опікуном спадщини екснареченої, щоб захистити фінансові інтереси та багатомільйонний спадок своєї доньки.