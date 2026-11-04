Наталья Егорова прокомментировала отношения с дочерью Владимира Кличко

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Сейчас 11-летняя Кая-Евдокия оказалась в центре внимания украинских и мировых СМИ на фоне сложных событий в семье. В то же время Наталья Егорова, бывшая жена Виталия Кличко, в интервью OBOZ.UA не стала публично раскрывать подробности своих отношений с дочерью Кличко и Панеттьери.

Егорова о Кае-Евдокии

Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли ей сохранить теплые отношения с племянницей, Егорова отметила, что предпочла бы не выносить подробности их общения на публику.

Личные отношения с ее дочерью я предпочла бы оставить в частной сфере– ответила она.

Жизнь в Украине и закрытость от СМИ

Новость о смерти матери девочка получила от отца.

Родители Каи-Евдокии расстались еще в 2018 году. Из-за тяжелой послеродовой депрессии и последующих проблем актрисы с алкогольной и наркотической зависимостью полное право опеки над ребенком получил Кличко. Боксер перевез дочь в Украину, где она в основном проживала в Киеве и росла вдали от вспышек фотокамер и светских мероприятий под присмотром отца и бабушки.

Судебные процессы в США и первое появление на публике

Кая-Евдокия является единственной прямой наследницей состояния своей покойной матери. Из-за этого вокруг имущества Панеттьери в США в настоящее время продолжается судебное разбирательство.

Девочка впервые за долгое время появилась на публике. Вместе с отцом она присоединилась по видеосвязи к американскому судебному заседанию по вопросу оформления опеки над имуществом и урегулирования долгов.

По решению судьи Кличко был назначен временным опекуном наследства бывшей невесты, чтобы защитить финансовые интересы и многомиллионное наследство своей дочери.