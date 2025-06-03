У жертви Берінчика відібрали перемогу: було призначено реванш

Нещодавно відбувся видовищний бій між Емануелем Наваррете та Чарлі Суаресом. Поєдинок завершився скандальною перемогою мексиканського чемпіона світу у другій напівлегкій вазі.

Атлетична комісія штату Каліфорнія змінила результат бою між Наваррете та Суаресом. Поєдинок було визнано таким, що не відбувся, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

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Чому скасували перемогу Наваррете

Емануель Наварете бився проти Чарлі Суареса 11 травня в межах вечора боксу у Сан-Дієго. Поєдинок зупинили через розсічення у мексиканського чемпіона світу.

Рефері визнав, що розсічення відбулось у шостому раунді через випадкове зіткнення головами. На момент зупинки Наваррете лідирував за записками суддів, тому йому вирішили віддати перемогу.

Проте відеоповтор показав, як Суарес влучив у те місце, де згодом з'явилось розсічення в Емануеля. Світова боксерська організація наказала боксерами провести реванш.

До слова. Емануель Наваррете свого часу бився проти Дениса Берінчика. Тоді український боксер здолав мексиканця та здобув титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.

Віцепрезидент Top Rank Карл Моретті наголосив, що бій відбудеться у зазначений термін. Наразі Емануель Наваретті відсторонений від поєдинків до 9 липня через медичну заборону атлетичної комісії штату Каліфорнія.