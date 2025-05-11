Наваррете та Суарес влаштували криваву рубку. У результаті мексиканець здолав філіппінського боксера технічним рішенням суддів, повідомляє 24 канал.

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Як Наваррете переміг Суареса

Емануель Наваррете та Чарлі Суарес пройшли дистанцію у сім раундів. У шостій трихвилинці стався неприємний інцидент.

Боксери випадково зіштовхнулись головами. У сьомому раунді було зупинено бій, адже у Наваретте телка кров через розсічення над лівим оком.

Проте Емануель Наваретте здолав Чарлі Суареса. На момент зупинки бою мексиканець лідирував за записками суддів – 77-76, 77-76, 78-75.

Відеоогляд бою Наваретте – Суарес:

Нагадаємо, що у травні минулого року Емануель Наваррете бився проти Дениса Берінчика. Тоді мексиканський боксер поступився "Українському Танку" у бою за вакантний титул чемпіона світу WBO у легкій вазі.