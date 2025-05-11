Наваррете и Суарес устроили кровавую рубку. В результате мексиканец одолел филиппинского боксера техническим решением судей, сообщает 24 канал.

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Как Наваррете победил Суареса

Эмануэль Наваррете и Чарли Суарес прошли дистанцию в семь раундов. В шестой трехминутке произошел неприятный инцидент.

Боксеры случайно столкнулись головами. В седьмом раунде был остановлен бой, ведь у Наваретте телка кровь из-за рассечения над левым глазом.

Однако Эмануэль Наваретте одолел Чарли Суареса. На момент остановки боя мексиканец лидировал по запискам судей – 77-76, 77-76, 78-75.

Видеообзор боя Наваретте – Суарес:

Напомним, что в мае прошлого года Эмануэль Наваррете дрался против Дениса Беринчика. Тогда мексиканский боксер уступил "Украинскому Танку" в бою за вакантный титул чемпиона мира WBO в легком весе.