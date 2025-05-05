Мексиканец одержал победу над американцем, эффектно разбив оппонента. Бой между Эспионозой и Васкесом завершился досрочно, сообщает 24 канал.

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Яркий нокаут

Эдвард Васкес постоянно пытался навязать Рафаэлю Эспинозе ближний бой. Американцу удалось выполнить свой план на поединок только в двух раундах.

Эспионза активно прессинговал Васкеса, при этом постоянно менял стойки, чтобы запутать соперника. В седьмом раунде Рафаэль провел удачную серию из апперкотов и свалил на канаты Эдварда. Рефери решил остановить бой.

Эффектная победа Эспинозы: смотрите видео

Таким образом Рафаэль Эспиноза оставил за собой титул. Мексиканский боксер продолжает владеть чемпионским поясом WBO в полулегком весе.