Атлетическая комиссия штата Калифорния изменила результат боя между Наваррете и Суаресом. Поединок был признан таким, несостоявшимся, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.
Читайте также Много крови, столкновение головой: жертва Беринчика защитил титул WBO – видеообзор боя
Почему отменили победу Наваррете
Эмануэль Наварете дрался против Чарли Суареса 11 мая в рамках вечера бокса в Сан-Диего. Поединок остановили из-за рассечения у мексиканского чемпиона мира.
Рефери признал, что рассечение произошло в шестом раунде из-за случайного столкновения головами. На момент остановки Наваррете лидировал по запискам судей, поэтому ему решили отдать победу.
Однако видеоповтор показал, как Суарес попал в то место, где впоследствии появилось рассечение у Эмануэля. Мировая боксерская организация приказала боксерами провести реванш.
К слову. Эмануэль Наваррете в свое время дрался против Дениса Беринчика. Тогда украинский боксер одолел мексиканца и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.
Вице-президент Top Rank Карл Моретти отметил, что бой состоится в указанный срок. Сейчас Эмануэль Наваретти отстранен от поединков до 9 июля из-за медицинского запрета атлетической комиссии штата Калифорния.