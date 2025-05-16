У топ-10 увійшов лише один представник боксу. Мова йде про колишнього боксера Тайсона Ф'юрі, який заробив 146 мільйонів. У цю суму входить зарплата, бонус і призові, а також спонсорські угоди та інші шляхи доходів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes.
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Лише один представник боксу у топ-10
Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів очолив нападник саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду – 275 мільйонів доларів (225 мільйонів + 50 мільйонів поза спортом.
Значно менше заробляє другий номер рейтингу баскетболіст Стефен Каррі – 156 мільйонів. Цікаво, що зірковий баскетболіст заробляє більше поза баскетбольним майданчиком – 56 плюс 100 мільйонів поза спортом.
Топ-3 якраз замикає Тайсон Ф'юрі.
Другу десятку найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року відкриває якраз український чемпіон світу Олександр Усик. Боксер заробив 101 мільйон доларів. Майже весь заробіток був із боксерських поєдинків, а лише один мільйон поза межами спорту.
Відзначимо, що у топ-10 рейтингу Forbes є представники футболу, баскетболу, боксу, бейсболу та американського футболу. Жодного тенісиста немає у першій десятці.
Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2025 року:
- Кріштіану Роналду (футбол) — 275 млн доларів (225 мільйонів у спорті + 50 мільйонів поза спортом)
- Стефен Каррі (баскетбол) — 156 млн (56 + 100)
- Тайсон Ф’юрі (бокс) — 146 млн (140 + 6)
- Дек Прескотт (американський футбол) — 137 млн (127 + 10)
- Ліонель Мессі (футбол) — 135 млн (60 + 75)
- Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,8 млн (48,8 + 85)
- Хуан Сото (бейсбол) — 114 млн (109 + 5)
- Карім Бензема (футбол) — 104 млн (100 + 4)
- Сейдзі Отані (бейсбол) — 102,5 млн (2,5 + 100)
- Кевін Дюрент (баскетбол) — 101,4 млн (51,4 + 50)