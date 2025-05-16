В топ-10 вошел лишь один представитель бокса. Речь идет о бывшем боксере Тайсоне Фьюри, который заработал 146 миллионов. В эту сумму входит зарплата, бонус и призовые, а также спонсорские соглашения и другие пути доходов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Только один представитель бокса в топ-10
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов возглавил нападающий саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду – 275 миллионов долларов (225 миллионов + 50 миллионов вне спорта.
Значительно меньше зарабатывает второй номер рейтинга баскетболист Стефен Карри – 156 миллионов. Интересно, что звездный баскетболист зарабатывает больше вне баскетбольной площадки – 56 плюс 100 миллионов вне спорта.
Топ-3 как раз замыкает Тайсон Фьюри.
Вторую десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года открывает как раз украинский чемпион мира Александр Усик. Боксер заработал 101 миллион долларов. Почти весь заработок был с боксерских поединков, а лишь один миллион вне спорта.
Отметим, что в топ-10 рейтинга Forbes есть представители футбола, баскетбола, бокса, бейсбола и американского футбола. Ни одного теннисиста нет в первой десятке.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2025 года:
- Криштиану Роналду (футбол) - 275 млн долларов (225 миллионов в спорте + 50 миллионов вне спорта)
- Стефен Карри (баскетбол) - 156 млн (56 + 100)
- Тайсон Фьюри (бокс) - 146 млн (140 + 6)
- Дек Прескотт (американский футбол) - 137 млн (127+10)
- Лионель Месси (футбол) - 135 млн (60+75)
- Леброн Джеймс (баскетбол) - 133,8 млн (48,8 + 85)
- Хуан Сото (бейсбол) - 114 млн (109+5)
- Карим Бензема (футбол) - 104 млн (100+4)
- Сейдзи Отани (бейсбол) - 102,5 млн (2,5 + 100)
- Кевин Дюрент (баскетбол) - 101,4 млн (51,4 + 50)