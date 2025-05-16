Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2025: чи є Усик і скільки заробив українець

Forbes опублікував десятку найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2025 року. У першій десятці не знайшлось місця жодному українському спортсмену.

У топ-10 увійшов лише один представник боксу. Мова йде про колишнього боксера Тайсона Ф'юрі, який заробив 146 мільйонів. У цю суму входить зарплата, бонус і призові, а також спонсорські угоди та інші шляхи доходів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Лише один представник боксу у топ-10

Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів очолив нападник саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду – 275 мільйонів доларів (225 мільйонів + 50 мільйонів поза спортом.

Значно менше заробляє другий номер рейтингу баскетболіст Стефен Каррі – 156 мільйонів. Цікаво, що зірковий баскетболіст заробляє більше поза баскетбольним майданчиком – 56 плюс 100 мільйонів поза спортом.

Топ-3 якраз замикає Тайсон Ф'юрі.

Другу десятку найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року відкриває якраз український чемпіон світу Олександр Усик. Боксер заробив 101 мільйон доларів. Майже весь заробіток був із боксерських поєдинків, а лише один мільйон поза межами спорту.

Відзначимо, що у топ-10 рейтингу Forbes є представники футболу, баскетболу, боксу, бейсболу та американського футболу. Жодного тенісиста немає у першій десятці.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2025 року: