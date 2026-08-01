Не Усик чи Кличко: відомий українець здивував вибором найкращого боксера світу

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик назвав найкращого боксера усіх часів за своєю версією. Українець не згадав про Олександра Усика та братів Кличків, а також Мухаммеда Алі, як це роблять багато його колег по цеху.

В інтерв'ю Fantastic Football & Other Sports Гвоздик заявив, що найкращим боксером є Шугар Рей Робінсон, кар'єра якого тривала у період з 1940 до 1965 року.

Хто найкращий боксер світу

Олександр пояснив, що американець провів близько 200 боїв та боксував у різних вагових категоріях. Також він високо оцінив стиль колишнього чемпіона світу з боксу.

"Мені здається, що просто звичний вибір – Мохаммед Алі. Просто це вибір… Напевно, більшість людей, які називають його ім'я, навіть його боїв не бачили, мені так здається", – сказав українець.

Утім спортсмен погодився, що існує багато боксерів, які можуть потрапити в список найкращих.

Нагадаємо, попередній бій Гвоздика відбувся 2 лютого – українець сенсаційно програв нокаутом сербу Радівоє Калайджичу.

Після невдачі харків'янин зізнався, що під час поєдинку помилково вважав, що перемога вже забезпечена, адже зміг двічі відправити суперника у нокдаун.

Після важкого нокауту Гвоздика відсторонили від боксу, щоб запобігти можливим ризикам для здоров'я. Українець заявляв, що лікарі не виявили жодних проблем у нього й він почувається добре.