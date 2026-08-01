В интервью Fantastic Football & Other Sports Гвоздик заявил, что лучшим боксером является Шугар Рэй Робинсон, чья карьера длилась с 1940 по 1965 год.

Кто лучший боксер мира

Александр пояснил, что американец провел около 200 боев и боксировал в разных весовых категориях. Также он высоко оценил стиль бывшего чемпиона мира по боксу.

"Мне кажется, что просто привычный выбор – Мохаммед Али. Просто это выбор… Наверное, большинство людей, которые называют его имя, даже его боев не видели, мне так кажется", – сказал украинец.

Впрочем, спортсмен согласился, что существует много боксеров, которые могут попасть в список лучших.

Напомним, предыдущий бой Гвоздика состоялся 2 февраля – украинец сенсационно проиграл нокаутом сербу Радивое Калайджичу.

После неудачи харьковчанин признался, что во время поединка ошибочно считал, что победа уже обеспечена, ведь ему удалось дважды отправить соперника в нокдаун.

После тяжелого нокаута Гвоздика отстранили от бокса, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья. Украинец заявлял, что врачи не обнаружили у него никаких проблем и он чувствует себя хорошо.