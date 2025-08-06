Опубліковано рейтинг трансляцій шоу Top Rank на ESPN у поточному 2025 році. У шестірку найрейтинговіших поєдинків увійшов бій українського боксера.

Мова йде про бій Дениса Берінчика проти Кейшона Девіса. Боксери зійшлись у ринзі 14 лютого 2025 року на "Madison Square Garden Theater" у Нью-Йорку (США), пише 24 Канал із посиланням на Brunch Boxing.

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Які бої стали найрейтинговішими у 2025 році на ESPN?

Якраз бій українського боксера очолив цей список найрейтинговіших поєдинків Top Rank на ESPN. Цей поєдинок охопив 559 тисяч глядачів.

Натомість на другому місці опинилась битва Абдулли Мейсона та Джеремії Накатіли – 538 тисяч.

Топ-3 боїв із найбільшим охопленням закрив двобій Наоя Іноуе – Рамон Карденас – 537 тисяч глядачів.

Четверту позицію зайняв бій Ксандера Заяса проти Хорхе Гарсії (527 тисяч), а п'яте – Мікаеля Маєра проти Сенді Раяна 2 (474 тисячі). Топ-6 замкнув поєдинок Емануеля Наваррете проти Чарлі Суареса (342 тисячі).

Нагадаємо, що Берінчик програв Девісу нокаутом у 4-му раунді. Денис втратив титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі вже у своєму першому захисті титулу. Це була дебютна поразка українця на профі-рингу. За спиною українського боксера 20 боїв, у яких він здобув 19 перемог (9 – нокаутом) при єдиній поразці.