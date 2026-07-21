"Знав, що мене покладуть на спину": Джошуа назвав українця, який має найсильніший удар у боксі

Британський боксер Ентоні Джошуа провів низку боїв проти топ-боксерів надважкої ваги. В активі "Ей-Джея" є великі перемоги, як-от проти Володимира Кличка, так і сенсаційні невдачі – поразки нокаутом Енді Руїсу й Даніелю Дюбуа.

У коментарі DAZN 36-річний боксер поділився, що Кличко – найпотужніший панчер, з яким ділив ринг.

Джошуа назвав Кличка найпотужнішим панчером

Він пригадав свій поєдинок з українцем, який відбувся у 2017 році, та закінчився перемогою Ентоні технічним нокаутом. У середині протистояння спортсмени обмінялися потужними ударами, внаслідок чого по черзі побували в нокдаунах.

За словами Джошуа, у протистоянні з Кличком він розумів, що існує два сценарії: або він переможе, або Володимир його нокаутує.

Хто мене бив найсильніше? Це Володимир Кличко. Я міг би назвати Енді Руїса, але лише тоді, коли він влучив мені в потилицю – це було як струс мозку. Однак, коли я бився з Кличком, я знав, що може бути два сценарії: я або переможу, або мене покладуть на спину. Знаєте, коли вас виносять на ношах,

– сказав "Ей-Джей".

Джошуа проведе бій проти нокаутера

Нагадаємо, 25 липня на Джошуа чекає чергове випробування – він зустрінеться з албанцем Крістіаном Пренгою, який всі боїв виграв достроково. Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У разі перемоги британська суперзірка пізніше цього року має зустрітися з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Слід зазначити, що напередодні поєдинку Джошуа свій бій проведе й "Циганський король", який зустрінеться з польським ветераном Маріушем Вахом.

Додамо, в межах шоу Джошуа – Пренга виступить олімпійський чемпіон з України Олександр Хижняк. Суперником українця стане непереможений французький напівважковаговик Ленні Патрач.