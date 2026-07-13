Власне потому Нельсону довелось виправдовувати свою скандальну думку. Тож, він пояснив, що не називав Усика посереднім боксером.

Як свою заяву виправдав Нельсон?

Нельсон поділився своєю думку щодо стилю, в якому боксує Олександр Усик. Він назвав українця посереднім шульгою. Він наголосив, що не вважає Олександра посереднім боксером загалом, але саме як у шульги стиль українця посередній.

Є видатні шульги, які змушують визнати, що вони справді вау й усе вміють. Це, наприклад, Віттакер, Пернелл, Хамед,

– зазначив Нельсон.

Він продовжив, що це видатні шульги-боксери. Вони використовують свій стиль на максимум своїх можливостей. Нельсон ще раз наголосив, що не вважає Усика посереднім боксером, а вважає саме посереднім шульгою.

Хто ще як критикував Усика?

Деонтей Вайлдер, який може стати останнім суперником Усика в боксі, нещодавно також критикував Усика. Він назвав українця переоціненим. А також додав, що фанати сприймають усі його дії занадто емоційно. А ще він підкреслив, що глядачі не розуміють специфіку боксу, коли підтримують Усика.

Також із критикою Усика після бою з ним виступив Ріко Верховен. Він назвав удари українця слабкими. Мовляв, Усик надзвичайно технічний і розумний боксер, але його удари не мають достатньої сили. І наголосив, що мав суперників, які молотили його потужніше.