Именно поэтому Нельсону пришлось оправдывать свое скандальное высказывание. Поэтому он пояснил, что не называл Усика посредственным боксером.

Как Нельсон оправдал свое заявление?

Нельсон поделился своим мнением о стиле, в котором боксирует Александр Усик. Он назвал украинца посредственным левшой. Он подчеркнул, что не считает Александра посредственным боксером в целом, но именно как у левша стиль украинца посредственный.

Есть выдающиеся левши, которые заставляют признать, что они действительно потрясающие и умеют все. Это, например, Виттакер, Пернелл, Хамед,

– отметил Нельсон.

Он продолжил, что это выдающиеся левши-боксеры. Они используют свой стиль на пределе своих возможностей. Нельсон еще раз подчеркнул, что не считает Усика посредственным боксером, а считает именно посредственным левшой.

Кто еще критиковал Усика?

Деонтей Уайлдер, который может стать последним соперником Усика в боксе, недавно также критиковал Усика. Он назвал украинца переоцененным. А также добавил, что фанаты воспринимают все его действия слишком эмоционально. Кроме того, он подчеркнул, что зрители не понимают специфику бокса, когда поддерживают Усика.

Также с критикой Усика после боя с ним выступил Рико Верховен. Он назвал удары украинца слабыми. Мол, Усик – чрезвычайно техничный и умный боксер, но его удары не обладают достаточной силой. И подчеркнул, что у него были соперники, которые били его сильнее.