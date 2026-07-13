"Я не казав, що він посередній": Нельсон зробив скандальну заяву щодо Усика

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Джонні Нельсон зробив скандальну заяву щодо Олександра Усика. Він майже назвав українця посереднім боксером.

Власне потому Нельсону довелось виправдовувати свою скандальну думку. Тож, він пояснив, що не називав Усика посереднім боксером.

Як свою заяву виправдав Нельсон?

Нельсон поділився своєю думку щодо стилю, в якому боксує Олександр Усик. Він назвав українця посереднім шульгою. Він наголосив, що не вважає Олександра посереднім боксером загалом, але саме як у шульги стиль українця посередній.

Є видатні шульги, які змушують визнати, що вони справді вау й усе вміють. Це, наприклад, Віттакер, Пернелл, Хамед,

– зазначив Нельсон.

Він продовжив, що це видатні шульги-боксери. Вони використовують свій стиль на максимум своїх можливостей. Нельсон ще раз наголосив, що не вважає Усика посереднім боксером, а вважає саме посереднім шульгою.

Хто ще як критикував Усика?

Деонтей Вайлдер, який може стати останнім суперником Усика в боксі, нещодавно також критикував Усика. Він назвав українця переоціненим. А також додав, що фанати сприймають усі його дії занадто емоційно. А ще він підкреслив, що глядачі не розуміють специфіку боксу, коли підтримують Усика.

Також із критикою Усика після бою з ним виступив Ріко Верховен. Він назвав удари українця слабкими. Мовляв, Усик надзвичайно технічний і розумний боксер, але його удари не мають достатньої сили. І наголосив, що мав суперників, які молотили його потужніше.