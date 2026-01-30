Натомість Вайлдер вирішив розім'ятися у бою з іншим бійцем перед протистоянням з Усиком. Джонні Нельсон у коментарі talkSPORT Boxing оцінив форму американського боксера.

Що сказав Нельсон про Вайлдера?

Колишній чемпіон світу наголосив, що в останньому поєдинку Вайлдер виглядав дуже кволо. Нельсон також нагадав, що американцю уже 40 років.

Вайлдер виглядав крихким. Зникла вибуховість ударів. Він не прагнув тут же відіграти програні епізоди. Він виглядав уразливим. Якщо все це зникло, то його вже не повернути. Як-не-як, йому вже 40 років,

– сказав Джонні.

Нагадаємо, що Вайлдер битиметься навесні 2026 року. Американський боксер зустрінеться з Дереком Чісорою.

Коли відбудеться бій Вайлдер – Чісора?

За даними BBC Sport, Деонтей битиметься проти Чісори – 4 квітня 2026 року. Поєдинок має відбутися в Англії – у Лондоні.

Нагадаємо, що Вайлдер мав провести бій із британцем у 2013 році. Проте "Бронзовий бомбардувальник" знявся з бою, адже його арештували через звинувачення у домашньому насильстві.

Що відомо про кар'єру Деонтея Вайлдера?