Зато Уайлдер решил размяться в бою с другим бойцом перед противостоянием с Усиком. Джонни Нельсон в комментарии talkSPORT Boxing оценил форму американского боксера.

Что сказал Нельсон об Уайлдере?

Бывший чемпион мира отметил, что в последнем поединке Уайлдер выглядел очень слабо. Нельсон также напомнил, что американцу уже 40 лет.

Уайлдер выглядел хрупким. Исчезла взрывчатость ударов. Он не стремился тут же отыграть проигранные эпизоды. Он выглядел уязвимым. Если все это исчезло, то его уже не вернуть. Как-никак, ему уже 40 лет,

– сказал Джонни.

Напомним, что Уайлдер будет драться весной 2026 года. Американский боксер встретится с Дереком Чисорой.

Когда состоится бой Уайлдер – Чисора?

По данным BBC Sport, Деонтей будет драться против Чисоры – 4 апреля 2026 года. Поединок должен состояться в Англии – в Лондоне.

Напомним, что Уайлдер должен был провести бой с британцем в 2013 году. Однако "Бронзовый бомбардировщик" снялся с боя, ведь его арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Что известно о карьере Деонтея Уайлдера?