Непереможений боксер пояснив, чому він має битися з Усиком

Олександр Усик – один з найкращих боксерів в історії. Чимало бійців хочуть побитися з українським чемпіоном.

Агіт Кабаєл пояснив, чому Усик повинен битися проти нього. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SkySports.

Чому Усик повинен битися з Кабаєлом?

Німецький боксер вважає себе найгіднішим суперником для українського чемпіона. Окрім того, він як і Усик не зазнав жодної поразки у кар'єрі.

Після бою з Чжаном усі зрозуміли, якого Кабаєла рівня. Френк Санчес теж дуже хороший боксер, але, гадаю, моя перемога над Чжаном була більш значущою. Я завжди вірив у себе, але після бою з Чжаном усі в боксі кажуть, що Кабаєл – боксер світового рівня,

– сказав Кабаєл.

Також німець зізнався, яка у нього найбільша мрія. Він хоче повернути великий бокс до Німеччині, і вважає, що бій проти іменитого боксера допоможе повністю заповнити стадіон.

Раніше Кабаєл в інтерв'ю talkSPORT розповів про те, чому відмовився від бою із Володимиром Кличком. Німецький боксер заявив, що наразі його цікавить власна кар'єра, а не просто грошові поєдинки.

Що відомо про Кабаєла?