Непобежденный боксер объяснил, почему он должен драться с Усиком
- Агит Кабаел считает себя самым достойным соперником для Александра Усика, поскольку оба не потерпели ни одного поражения в карьере.
- Кабаел мечтает вернуть большой бокс в Германию, считая, что бой с Усиком поможет заполнить стадион.
Александр Усик – один из лучших боксеров в истории. Немало бойцов хотят подраться с украинским чемпионом.
Агит Кабаел объяснил, почему Усик должен драться против него. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SkySports.
Почему Усик должен драться с Кабаэлом?
Немецкий боксер считает себя самым достойным соперником для украинского чемпиона. Кроме того, он как и Усик не потерпел ни одного поражения в карьере.
После боя с Чжаном все поняли, какого Кабаела уровня. Фрэнк Санчес тоже очень хороший боксер, но, думаю, моя победа над Чжаном была более значимой. Я всегда верил в себя, но после боя с Чжаном все в боксе говорят, что Кабаел – боксер мирового уровня,
– сказал Кабаел.
Также немец признался, какая у него самая большая мечта. Он хочет вернуть большой бокс в Германию, и считает, что бой против именитого боксера поможет полностью заполнить стадион.
Ранее Кабаэл в интервью talkSPORT рассказал о том, почему отказался от боя с Владимиром Кличко. Немецкий боксер заявил, что сейчас его интересует собственная карьера, а не просто денежные поединки.
Что известно о Кабаэле?
Немецкий боксер за свою карьеру провел 26 поединков. На его счету 26 побед и ни одного поражения.
Последний раз Кабаел дрался в феврале 2025 года. Тогда он победил Чжана Чжилея и стал главным претендентом на титул WBC, который владеет Усик.
Следующий бой немецкого боксера состоится 10 января 2026 года. Кабаел будет драться против Дамяна Кныбы.