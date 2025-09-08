У суботу, 6 вересня, відбувся благодійний вечір боксу у місті Шептицький (Львівської області), який організувала промоутерська компанія KO Promotions. У рамках вечора боксу на ринг вийшов Олександр Гриців.

Володар пояса WBC Francophone зустрівся проти чеха Вацлава Пейсара. Цей двобій очолив вечір боксу у Шептицькому, пише 24 Канал.

Як Гриців переміг Пейсара?

Олександр Гриців повністю домінував у рингу вже із перших секунд поєдинку. Під час одного із моментів львів'янин спіймав суперника боковим ударом, після чого Пейсар опинився на канвасі. Чех ще декілька разів намагався повертатись у битву, але у підсумку з його кута був викинутий білий рушник.

Гриців нокаутував Пейсара ефектним ударом у стилі "Іван", яким нещодавно Олександр Усик повалив Даніеля Дюбуа у 5-му раунді реваншу на лондонському "Вемблі". Гриців оформив свою 11-ту перемогу в усіх своїх проведених 11-ти боях на профі-рингу (7 – нокаутом).

Українець успішно захистив свій пояс і покращити свою позицію у світовому рейтингу, наблизившись до титульного протистояння.

Як Гриців нокаутував суперника: дивіться відео

Що відомо про Олександра Гриціва?