Непобедимый украинец нокаутировал соперника ударом "Иван" в стиле Усика: эффектное видео
- Александр Грицив нокаутировал Вацлава Пейсара во время благотворительного вечера бокса во Львовской области, защитив пояс WBC Francophone.
- Грицив одержал 11-ю победу на профессиональном ринге, из которых 7 были нокаутами, и повысил свою позицию в мировом рейтинге.
- 26-летний боксер из Львова дебютировал в 2020 году и победил немца Рад Рашида в марте 2025 года за пояс WBC Francophone.
- Александр Грицив тренировался с выдающимися боксерами, такими как Майрис Бриедис, Филипп Хргович, Кубрат Пулев и Владислав Сиренко.
В субботу, 6 сентября, состоялся благотворительный вечер бокса в городе Шептицкий (Львовской области), который организовала промоутерская компания KO Promotions. В рамках вечера бокса на ринг вышел Александр Грицив.
Обладатель пояса WBC Francophone встретился против чеха Вацлава Пейсара. Этот поединок возглавил вечер бокса в Шептицком, пишет 24 Канал.
Как Грицив победил Пейсара?
Александр Грицив полностью доминировал в ринге уже с первых секунд поединка. Во время одного из моментов львовянин поймал соперника боковым ударом, после чего Пейсар оказался на канвасе. Чех еще несколько раз пытался возвращаться в битву, но в итоге с его угла было выброшено белое полотенце.
Грицив нокаутировал Пейсара эффектным ударом в стиле "Иван", которым недавно Александр Усик повалил Даниэля Дюбуа в 5-м раунде реванша на лондонском "Уэмбли". Грицив оформил свою 11-ю победу во всех своих проведенных 11-ти боях на профи-ринге (7 – нокаутом).
Украинец успешно защитил свой пояс и улучшить свою позицию в мировом рейтинге, приблизившись к титульному противостоянию.
Как Грицив нокаутировал соперника: смотрите видео
Что известно об Александре Грициве?
- 26-летний боксер из Львова, который в декабре 2020-го дебютировал в профессионалах.
- В конце марта текущего 2025 года Грицив победил немца Рад Рашида в бою за пояс WBC Francophone в Бриджервейте (единогласное решение судей).
- Александра неоднократно приглашали в тренировочные лагеря звезды бокса как Майрис Бриедис, Филипп Хргович, Кубрат Пулев и наш Владислав Сиренко.