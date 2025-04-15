Колишня британська боксерка перебувала у відносинах із моделлю Елой Берг. Стосунки пари тривали протягом семи років, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Що пішло не так

Нікола Адамс розповіла, що однією з причин для розставання стала робота Елой Берг. Модель працює на платформі для дорослих OnlyFans, де продає оголені фото.

Олімпійська чемпіонка розповіла, що підтримувала дівчину та захоплювалась її кар'єрою, незалежністю та впевненістю. Проте робота Берг все-таки вплинула на стосунки.

Однак, хоч би як я поважала те, що вона робить, я не можу заперечувати, що це вплинуло на наші стосунки,

– сказала Адамс.

Зазначимо, що Нікола Адамс та Елой Берг мають спільну дитину – дворічного Тейлора Нейта. Британська ексбоксерка зачепила тему батьківства.

Батьківство змінює твій погляд на багато речей, і мені довелося бути по-справжньому чесною із собою щодо своїх емоцій і того, що краще для нашої родини. Ми вперше обговорили ідею розлучення п'ять місяців тому і дійшли рішення протягом деякого часу, – додала Нікола.

Нагадаємо, що Нікола Адамс за свою кар'єру здобула чимало нагород, Зокрема, вона перемогла на Олімпійських іграх у Лондоні та Ріо. Також вона тріумфувала на чемпіонаті світу 2016 року.

У профі Нікола Адамс провела лише 6 поєдинків – 5 перемог та одна нічия. Британка вимушено завершила боксерську кар'єру через проблеми із зором, які спричинив розрив зіниці.