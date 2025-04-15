Бывшая британская боксерка состояла в отношениях с моделью Элой Берг. Отношения пары продолжались в течение семи лет, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Что пошло не так

Никола Адамс рассказала, что одной из причин для расставания стала работа Элой Берг. Модель работает на платформе для взрослых OnlyFans, где продает обнаженные фото.

Олимпийская чемпионка рассказала, что поддерживала девушку и восхищалась ее карьерой, независимостью и уверенностью. Однако работа Берг все-таки повлияла на отношения.

Однако, как бы я ни уважала то, что она делает, я не могу отрицать, что это повлияло на наши отношения,

– сказала Адамс.

Отметим, что Никола Адамс и Элой Берг имеют общего ребенка – двухлетнего Тейлора Нейта. Британская экс-боксерша затронула тему отцовства.

Отцовство меняет твой взгляд на многие вещи, и мне пришлось быть по-настоящему честной с собой относительно своих эмоций и того, что лучше для нашей семьи. Мы впервые обсудили идею развода пять месяцев назад и пришли к решению в течение некоторого времени, – добавила Никола.

Напомним, что Никола Адамс за свою карьеру получила немало наград, В частности, она победила на Олимпийских играх в Лондоне и Рио. Также она торжествовала на чемпионате мира 2016 года.

В профи Никола Адамс провела всего 6 поединков – 5 побед и одна ничья. Британка вынужденно завершила боксерскую карьеру из-за проблем со зрением, которые вызвал разрыв зрачка.