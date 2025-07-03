Мова йде про поєдинок Олександра Гриціва проти чеха Адама Коларіка. Український боксер в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пригадав цей двобій та жахливу травму, яку заробив по ходу бою.

Дивіться також Українець Дерев'янченко нокаутував суперника після майже річної перерви у боксі: ефектне відео

Гриців про бій зі зламаною рукою

Травму Гриців здобув по ходу третього раунду. У кутку Олександра одразу помітили, що щось не так із його рукою, але навіть подумати не могли, що все настільки серйозно.

За словами львівського боксера, біль була настільки сильною та пронизуючою, що ніхто з його команди навіть не зміг доторкнутись до травмованої руки. Водночас тренер порекомендував Олександру намагатись робити травмованою рукою хоча б якісь обманні рухи.

Натомість опонент цілеспрямовано бив по ній, тому Гриціву довелось працювати далі однією рукою.

Це було нелегко. Але я радий, що подібний досвід у мене стався на ранньому етапі моєї кар'єри, а не пізніше. Зараз я вже знаю, що у такій ситуації робити, і як себе поводити. Жодних думок про зняття із бою у мене було. Принципі, якби бій складався погано для мене, я пропускав багато ударів, тоді б тренери задумались над цим. Тому що здоров'я однозначно на першому місці. Але бій складався для мене добре, тому думок про зняття із зустрічі не виникало.

Вже незабаром на сайті 24 Каналу читайте повне інтерв'ю із Олександром Грицівим. Боксер дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа, оцінив шанси на повернення Володимира Кличка та анонсував свій наступний бій.

Нагадаємо. Цей бій проти Адама Коларіка закінчився перемогою Олександра Гриціва. Станом за спиною українського боксера 10 перемог (6 – нокаутом) та жодної поразки на профі-рингу.

Востаннє Гриців виходив у ринг 29 березня 2025 року, коли у Львові за одноголосним рішенням суддів здолав німця Рад Рашида: 100-90 (двічі) та 100-89.