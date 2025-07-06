У портрет ідеального боксера було враховано наступні показники: боксерське IQ, силу, спортивну наглість, роботу джебом, швидкість та менталітет переможця. Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу взяв до уваги легендарних боксерів.

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Портрет ідеального боксера за версією Гриціва

Цікаво, що у портрет такого боксера не увійшов жоден боєць із України. За те тут двічі фігурує прізвище Мейвезера.

Боксерське IQ – Флойд Мейвезер

Сила – Джордж Форман

Спортивна наглість – Роберто Дюран

Джеб – Ларрі Голмс

Швидкість, рухливість на ринзі – Менні Пак'яо

Переможний менталітет – Флойд Мейвезер

Нагадаємо, що Менні Пак'яо, якого Гриців поставив у показник "швидкість", вже 19 липня повернеться у ринг. Легендарний філіппінець проведе титульний бій проти Маріо Барріоса. На кону буде пояс у напівсередній вазі за версією WBC.

Щодо Гриціва, то Олександр наприкінці березня поточного року завоював пояс WBC Francophone у бріджервейті. Українець здобув пояс завдяки перемозі над німцем Радом Рашидом за одноголосним рішенням суддів.