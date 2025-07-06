В портрет идеального боксера были учтены следующие показатели: боксерское IQ, силу, спортивную наглость, работу джебом, скорость и менталитет победителя. Александр Грицив в интервью 24 Каналу принял во внимание легендарных боксеров.

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Портрет идеального боксера по версии Грицива

Интересно, что в портрет такого боксера не вошел ни один боец из Украины. За то здесь дважды фигурирует фамилия Мейвезера.

Боксерское IQ – Флойд Мейвезер

Сила – Джордж Форман

Спортивная наглость – Роберто Дюран

Джеб – Ларри Холмс

Скорость, подвижность на ринге – Мэнни Пакьяо

Победный менталитет – Флойд Мейвезер

Напомним, что Мэнни Пакьяо, которого Грицев поставил в показатель "скорость", уже 19 июля вернется в ринг. Легендарный филиппинец проведет титульный бой против Марио Барриоса. На кону будет пояс в полусреднем весе по версии WBC.

Что касается Грицива, то Александр в конце марта текущего года завоевал пояс WBC Francophone в Бриджервейте. Украинец получил пояс благодаря победе над немцем Радом Рашидом по единогласному решению судей.