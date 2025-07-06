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Fight News 24 Новини боксу Вибір здивує: непереможний український боксер склав портрет ідеального бійця
6 липня, 11:17
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Вибір здивує: непереможний український боксер склав портрет ідеального бійця

Софія Кулай
Основні тези
  • Олександр Гриців склав портрет ідеального боксера з шести складових: боксерське IQ, сила, спортивна наглість, робота джебом, швидкість та переможний менталітет.
  • У портреті ідеального боксера Гриціва фігурують легендарні боксери, такі як Флойд Мейвезер, Джордж Форман, Роберто Дюран, Ларрі Голмс та Менні Пак'яо.
  • Менні Пак'яо повернеться у ринг 19 липня для титульного бою проти Маріо Барріоса за пояс WBC у напівсередній вазі.
  • Олександр Гриців завоював пояс WBC Francophone у березні, перемігши Радома Рашида за одноголосним рішенням суддів.

Олександр Гриців склав портрет ідеального боксера. Він був побудований на шести боксерських складових.

У портрет ідеального боксера було враховано наступні показники: боксерське IQ, силу, спортивну наглість, роботу джебом, швидкість та менталітет переможця. Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу взяв до уваги легендарних боксерів.

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Портрет ідеального боксера за версією Гриціва

Цікаво, що у портрет такого боксера не увійшов жоден боєць із України. За те тут двічі фігурує прізвище Мейвезера.

  • Боксерське IQ – Флойд Мейвезер
  • Сила – Джордж Форман
  • Спортивна наглість – Роберто Дюран
  • Джеб – Ларрі Голмс
  • Швидкість, рухливість на ринзі – Менні Пак'яо
  • Переможний менталітет – Флойд Мейвезер

Нагадаємо, що Менні Пак'яо, якого Гриців поставив у показник "швидкість", вже 19 липня повернеться у ринг. Легендарний філіппінець проведе титульний бій проти Маріо Барріоса. На кону буде пояс у напівсередній вазі за версією WBC.

Щодо Гриціва, то Олександр наприкінці березня поточного року завоював пояс WBC Francophone у бріджервейті. Українець здобув пояс завдяки перемозі над німцем Радом Рашидом за одноголосним рішенням суддів.