Вибір здивує: непереможний український боксер склав портрет ідеального бійця
- Олександр Гриців склав портрет ідеального боксера з шести складових: боксерське IQ, сила, спортивна наглість, робота джебом, швидкість та переможний менталітет.
- У портреті ідеального боксера Гриціва фігурують легендарні боксери, такі як Флойд Мейвезер, Джордж Форман, Роберто Дюран, Ларрі Голмс та Менні Пак'яо.
- Менні Пак'яо повернеться у ринг 19 липня для титульного бою проти Маріо Барріоса за пояс WBC у напівсередній вазі.
- Олександр Гриців завоював пояс WBC Francophone у березні, перемігши Радома Рашида за одноголосним рішенням суддів.
Олександр Гриців склав портрет ідеального боксера. Він був побудований на шести боксерських складових.
У портрет ідеального боксера було враховано наступні показники: боксерське IQ, силу, спортивну наглість, роботу джебом, швидкість та менталітет переможця. Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу взяв до уваги легендарних боксерів.
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Портрет ідеального боксера за версією Гриціва
Цікаво, що у портрет такого боксера не увійшов жоден боєць із України. За те тут двічі фігурує прізвище Мейвезера.
- Боксерське IQ – Флойд Мейвезер
- Сила – Джордж Форман
- Спортивна наглість – Роберто Дюран
- Джеб – Ларрі Голмс
- Швидкість, рухливість на ринзі – Менні Пак'яо
- Переможний менталітет – Флойд Мейвезер
Нагадаємо, що Менні Пак'яо, якого Гриців поставив у показник "швидкість", вже 19 липня повернеться у ринг. Легендарний філіппінець проведе титульний бій проти Маріо Барріоса. На кону буде пояс у напівсередній вазі за версією WBC.
Щодо Гриціва, то Олександр наприкінці березня поточного року завоював пояс WBC Francophone у бріджервейті. Українець здобув пояс завдяки перемозі над німцем Радом Рашидом за одноголосним рішенням суддів.