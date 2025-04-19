Суперник Гвоздика оцінив українця перед очним протистоянням

Олександр Гвоздик битиметься проти Ентоні Голлавея. Український "Цвях" спробує закрити минулорічну поразку від Давіда Бенавідеса.

Американець висловився стосовно бою проти нашого боксера. Зокрема, Голлавей оцінив Гвоздика напередодні поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Що сказав Голлавей

Ентоні Голлавей дав відповідь на запитання щодо форми Олександра Гвоздика перед поверненням у ринг. Американський боксер заявив, що не нічого не знає про українця.

Я нічого не знаю про Олександра. Але, якщо ви ставите питання – ви маєте питати про мене. Бо я не знаю взагалі нічого про цього чоловіка. Просто битимусь проти нього,

– сказав Голлавей.

Нагадаємо, що бій між Олександром Гвоздиком та Ентоні Голлавеєм відбудеться в ніч з 19 на 20 квітня в Оушенсайді, Каліфорнія.

Олександр Гвоздик та Ентоні Голлавей провели церемонію зважування перед поєдинком. Український боксер переважив американського візаві.