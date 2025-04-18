Український "Цвях" назвав наступних суперників після бою проти Голлавея

Український боксер Олександр Гвоздик найближчим часом повернеться у ринг. "Цвях" у наступному поєдинку битиметься проти американця Ентоні Голлавєя.

Гвоздик поділився думками щодо майбутнього після бою із Голлавеєм. Зокрема, український боксер поміркував над наступним суперником, повідомляє 24 канал із посиланням на FightMag.

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Амбітні плани Гвоздика

Олександр Гвоздик заявив, що він хоче побитись проти Каллума Сміта за титул. "Цвях" підкреслив, що британець досвідчений боксер та має хороший джеб. Проте українець вірить, що він стане чемпіоном світу.

Гвоздик серед потенційних суперників виділив Ентоні Ярда. Український боксер також виділив досвід, хорошу фізичну форму британського бійця.

Він конкурентний суперник, один із тих бійців, яких треба поважати. Він перебуває у мене на радарі. У нього хороший стиль,

– сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик у червні 2024 року одноголосним рішенням суддів поступився Давіду Бенавідесу. Поразка від американця стала другої у кар'єрі українського "Цвяха".



Наступний бій Олександра Гвоздика відбудеться у Каліфорнії. Український "Цвях" битиметься проти Ентоні Голлавея у квітні цього року.