Чув, що він вже все, – Гвоздик розкрив деталі медичного обстеження Ломаченка

Український боксер Олександр Гвоздик розповів про ситуацію зі здоров'ям, яка склалась у Василя Ломаченка. Його титулований земляк зіштовхнувся із проблемами зі спиною.

Колишній чемпіон світу на став робити сміливих прогнозів щодо повернення Василя Ломаченка у профі-ринг. Олександр Гвоздик лише додав, що чув варіант із закінченням кар'єри Ломаченка, пише 24 Канал із посиланням на ES NEWS.

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Гвоздик поділився думками про Ломаченка

Натомість команда українця та сам Василь мовчать. Гвоздик розповів, що наразі його земляк, який виступає у легкій вазі, чекає фінальних результатів МРТ, які дозволять зрозуміти, чи зможе Василь повернутись у ринг.

Якщо Ломаченко справді хоче битися, тому що я чув, що він вже все. Я не знаю. Вони нічого не анонсують, мовчать. Я чув, що він чекає на результати МРТ. Ці результати мають прийти з Іспанії. Не знаю, чого вони чекають,

– заявив Гвоздик.

Нагадаємо, що востаннє Василь виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг колишнього абсолюта легкої ваги з Австралії Джорджа Камбососа.

Наразі кар'єра 37-річного Ломаченка зупинилась на статистиці у 21 проведеному бою у професіоналах, у яких він здобув 18 перемог (12 – нокаутом), а також зазнав трьох поразок (від Орландо САЛІДО, Теофімо Лопеса та Девіна Хейні).

Ломаченко повинен був провести у 2024-му році ще один бій, але вже проти Шакура Стівенсона. Однак українець уник цього поєдинку через проблеми зі спиною.