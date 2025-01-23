Спортсмен зазначив висловився щодо того, коли планує покинути бокс. Він назвав умову, за якої припинить виступи у професійному ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Коли Гвоздик покине бокс

Олександр Гвоздик розповів, коли планує завершити кар'єру. Український боксер зазначив, що не хотів би поки припиняти виступи, але залежить все від стану здоров'я та фізичної форми.

Буду битися, поки здоров'я буде дозволяти. Насправді не хочеться, щоб це закінчувалося. Зараз є мотивація, я відчуваю, що можу конкурувати на найвищому рівні, тому продовжую боксувати. Якщо будуть якість травми чи щось подібне, тоді буду завершувати, але зараз такого в планах немає,

– сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що востаннє Олександр Гвоздик бився у рингу в червні 2024 року. Тоді "Цвях" програв американському боксеру Девіду Бенавідесу одностайним рішенням суддів.