Спортсмен отметил высказался относительно того, когда планирует покинуть бокс. Он назвал условие, при котором прекратит выступления в профессиональном ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Когда Гвоздик покинет бокс

Александр Гвоздик рассказал, когда планирует завершить карьеру. Украинский боксер отметил, что не хотел бы пока прекращать выступления, но зависит все от состояния здоровья и физической формы.

Буду драться, пока здоровье будет позволять. На самом деле не хочется, чтобы это заканчивалось. Сейчас есть мотивация, я чувствую, что могу конкурировать на самом высоком уровне, поэтому продолжаю боксировать. Если будут качество травмы или что-то подобное, тогда буду завершать, но сейчас такого в планах нет,

– сказал Гвоздик.

Напомним, что последний раз Александр Гвоздик дрался в ринге в июне 2024 года. Тогда "Гвоздик" проиграл американскому боксеру Дэвиду Бенавидесу единогласным решением судей.