"Я підкаблучник": Гвоздик розповів, як йому вдалось не розтринькати всі зароблені гроші

Український боксер Олександр Гвоздик, як і багато інших успішних спортсменів, заробив чимало коштів. Утім багато хто стикався з такою проблемою, коли дуже швидко витрачав усі свої гроші.

В інтерв'ю ютуб-каналу Fantastic Football and Other Sports Олександр Гвоздик розповів, як йому вдалось зберегти свої статки. До речі, Гвоздик є одним із українських боксерів-мільйонерів.

Як Олександр Гвоздик зберіг свої кошти

В історії спорту є багато випадків, коли люди займались марнотратством. Вони дуже легко розпускали кошти на яхти, вечірки, дівчат тощо. А ось Олександр Гвоздик завжди був економним по натурі. І в цьому в нього є свій секрет.

У мене є дружина та троє дітей. А ще я підкаблучник, тому ці моменти вона регулює дуже круто,

– зазначив Гвоздик.

Він додав, що спортсмену важливо вчасно одружитись, щоб зберегти свої статки, які накопичуються під час кар'єри. І ще важливо бути саме підкаблучником. Не даремно є таке прислів'я: "Щаслива дружина – щасливе життя".

Чим Олександр Гвоздик займається зараз

Олександр Гвоздик продовжує свою боксерську кар'єру. Він має трирічний контракт із Zuffa Boxing, за яким він має проводити три бої на рік. Узимку 2026 року він провів бій проти серба Калайджича, в якому зазнав поразки через нокаут у 7 раунді.

Відновившись після цього він отримав дозвіл далі займатись боксом. Тепер його головна мета – організувати реванш із сербом, аби вже повністю закрити цей бій. Він вважає, що мав перевагу на рингу над опонентом і поступився випадково.