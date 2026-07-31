В интервью YouTube-каналу "Fantastic Football and Other Sports" Александр Гвоздик рассказал, как ему удалось сохранить свое состояние. Кстати, Гвоздик – один из украинских боксеров-миллионеров.

Как Александр Гвоздик сохранил свои средства

В истории спорта есть много случаев, когда люди тратили деньги бездумно. Они очень легко расходовали средства на яхты, вечеринки, девушек и т. д. А вот Александр Гвоздик всегда был экономным по натуре. И в этом у него есть свой секрет.

У меня есть жена и трое детей. А еще я подкаблучник, поэтому эти моменты она регулирует очень круто,

– отметил Гвоздик.

Он добавил, что спортсмену важно вовремя жениться, чтобы сохранить свое состояние, которое накапливается в течение карьеры. И еще важно быть именно подкаблучником. Не зря есть такая пословица: "Счастливая жена – счастливая жизнь".

Почему Александр Гвоздик занимается сейчас

Александр Гвоздик продолжает свою боксерскую карьеру. У него есть трехлетний контракт с Zuffa Boxing, по которому он должен проводить три боя в год. Зимой 2026 года он провел бой против серба Калайджича, в котором потерпел поражение нокаутом в 7-м раунде.

Оправившись после этого, он получил разрешение продолжать заниматься боксом. Теперь его главная цель – организовать реванш с сербом, чтобы окончательно закрыть этот бой. Он считает, что имел преимущество на ринге над соперником и уступил случайно.