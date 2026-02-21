Об этом он рассказал в интервью для ютуб-канала "Два боковых". Также Гвоздик рассказал, как началось его сотрудничество с Zuffa Boxing.

К теме "Видел в глазах, что ему уже конец": экс-чемпион из Украины сделал признание о сопернике

Состоится ли реванш Гвоздика с Каладжичем?

Украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик отметил, что у него есть действующий контракт с Zuffa Boxing сроком на 3 года. Он является боксером промоушена Дейны Вайты. Он должен организовывать для украинца 3 поединка в год в течение 36 месяцев.

Гвоздик отметил, что намерен провести реванш с Радивое Каладжичем. Украинец желает "закрыть это поражение". Стоит напомнить, что Калайджич нокаутировал Гвоздика в поединке 1 февраля в 8 раунде. Перед тем украинец дважды отправил соперника в нокдаун.

Как Гвоздик попал в Zuffa Boxing?

Гвоздик также рассказал, как вообще попал в Zuffa Boxing. По его словам, в ноябре 2025 года он вел несколько переговоров о следующем бою. Среди вариантов был поединок в Ливии, однако боксера насторожили условия.

Рядом с тем знакомый Гвоздика, который занимается ММА, попросил узнать, есть ли возможность заключить контракт с UFC. Когда боксер позже связался со своим знакомым, то узнал, что вскоре получит предложение от Zuffa Boxing.

Новости об Александре Гвоздике: коротко