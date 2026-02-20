Сербский спортсмен нокаутировал Гвоздика, хотя украинец дважды отправил его в нокдаун. В интервью ютуб-каналу Two Sides харьковчанин объяснил свою неудачу.
Что Гвоздик сказал о поражении нокаутом?
В седьмом раунде Калайджич отправил Гвоздика в нокдаун и украинец признался, что был поражен. По словам Александра, он хотел поразить публику, ведь это был первый его бой в промоушене Zuffa Boxing.
Боксер заверил, что не допустил недооценку соперника, а также во время встречи видел как серб угасает.
По ходу боя я начал видеть, что он уже сдувается. Мне казалось, что ему уже конец. Как-то я видел это в его глазах. Мне хотелось его удосрочить, а получилось все наоборот,
– заявил харьковчанин.
Он добавил, что во время поединка ошибочно поверил, что победа уже в его кармане.
Что дальше для Гвоздика?
Для Гвоздика неудача в поединке с Калайджичем стала третьим поражением на профессиональном ринге и вторым – нокаутом. По данным BoxRec, в активе харьковчанина, проживающего в США, 21 победа (17 нокаутом).
Украинца, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, после поединка отстранили от бокса до апреля. Это стандартная практика в боксе, чтобы предотвратить возможные риски для его здоровья.
После поединка спортсмен заявил, что чувствует себя хорошо и планирует сделать МРТ, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем. Он также выразил надежду на реванш с сербским бойцом.
Кроме того, Гвоздик отреагировал на критику, мол, ему стоит задуматься о завершении карьеры. Он отметил, что самостоятельно примет решение относительно своего будущего.