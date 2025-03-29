"Готовий до нових викликів": чемпіон Олімпіади розповів про плани на майбутнє

Олександр Хижняк тривалий час відпочивав після перемоги на Олімпіаді 2024 року у Парижі. Ба більше, український боксер роздумував над переходом у професіонали.

Проте Хижняк обрав все-таки залишитись в аматорах. Нещодавно Олександр поділився планами на майбутнє, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм боксера.

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Хижняк про майбутнє

Чемпіон Олімпіади 2024 року у Парижі заявив, що він готовий до нових викликів у своїй кар'єрі. Олександр Хижняк підкреслив важливість підготовки до поєдинку.

Кожен бій починається задовго до виходу на ринг. Підготовка – це щоденна робота, дисципліна та витривалість. Кожна крапля поту тут – це крок до перемоги. Готовий до нових викликів,

– розповів Хижняк.

Нещодавно Олександр Хижняк приєднався до національної команди України. Боксер поки що залишається в олімпійському спорті.

Сам Олександр зазначив, що має провести підготовку перед тим, щоб переходити у професійний бокс.