Однако Хижняк выбрал все-таки остаться в любителях. Недавно Александр поделился планами на будущее, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм боксера.

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Хижняк о будущем

Чемпион Олимпиады 2024 года в Париже заявил, что он готов к новым вызовам в своей карьере. Александр Хижняк подчеркнул важность подготовки к поединку.

Каждый бой начинается задолго до выхода на ринг. Подготовка – это ежедневная работа, дисциплина и выносливость. Каждая капля пота здесь – это шаг к победе. Готов к новым вызовам,

– рассказал Хижняк.

Недавно Александр Хижняк присоединился к национальной команде Украины. Боксер пока остается в олимпийском спорте.

Сам Александр отметил, что должен провести подготовку перед тем, чтобы переходить в профессиональный бокс.