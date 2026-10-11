Також Красюк оцінив шанси Усика повернутися до рівня, який той продемонстрував у реванші з Даніелем Дюбуа. Свою думку він висловив в інтерв'ю Boxing News.

Красюк натякнув на фінал кар'єри Усика

За словами колишнього промоутера, час неминуче впливає на фізичні можливості спортсменів, незалежно від інтенсивності їхніх тренувань.

На жаль, з часом ми не молодшаємо. Нічого з цим не вдієш. Хоч би як добре ми тренувалися, хоч би як рано вставали, хоч би які дистанції та з якою швидкістю долали – час бере своє,

– зазначив Красюк.

Він також наголосив, що найскладнішим випробуванням у кар'єрі боксера є не сам поєдинок, а підготовка до нього. Після десятиліть напруженої роботи знову проходити через виснажливі тренувальні збори стає дедалі важче, особливо за відсутності належної мотивації.

Бій – це свято, тріумф. А тренувальний табір – це випробування, яке треба подолати. Тут потрібні кам'яне серце, сталеві нерви й просто шалена рішучість, щоб знову в це зануритися, не маючи належної мотивації,

– пояснив функціонер.

Красюк не виключив, що Усик може завершити професійну кар'єру на вершині, не намагаючись довести, що здатен знову демонструвати свій найкращий бокс.

Можливо, Господь розпорядиться по-своєму, і Усик раптом вирішить завершити кар'єру, пішовши з боксу на самій вершині,

– припустив колишній промоутер українця.

Водночас раніше повідомлялося, що Усик розглядає можливість провести прощальний поєдинок у 2027 році. Серед потенційних суперників називали непереможеного американця Девіда Бенавідеса. Також одним із кандидатів був Деонтей Вайлдер, однак переговори щодо цього бою, за наявною інформацією, не дали результату.