Його повернення до активної роботи привернуло увагу на тлі можливого поєдинку проти Олександра Усика. Команди боксерів раніше обговорювали проведення такого бою, а сам американець залишається серед потенційних суперників українця, повідомляє 24 Канал.

Усик також відновив підготовку

40-річний "Бронзовий Бомбардувальник" востаннє виходив у ринг у квітні. Тоді він переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.

Майже одночасно з Вайлдером до тренувань повернувся й Усик. Українець проводить підготовку у своєму залі Ready to Fight в Іспанії після кількамісячної паузи.

Нещодавно український боксер тренувався разом із Саулем "Канело" Альваресом, який також проводить підготовчий збір у Гандії перед власним поєдинком.

Останній бій Усика відбувся у травні. Українець переміг Ріко Верховена технічним нокаутом. Очікується, що наступний поєдинок може стати одним із фінальних у професійній кар'єрі спортсмена.

Цікаво, що тренер Вайлдера Скотт добре знайомий з Усиком не лише як його потенційний суперник по команді. До тренерської роботи з американцем він багато років був спаринг-партнером українця, а також працював у ринзі з Володимиром і Віталієм Кличками.