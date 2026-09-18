Его возвращение к активной деятельности привлекло внимание на фоне возможного поединка против Александра Усика. Команды боксеров ранее обсуждали проведение такого боя, а сам американец по-прежнему числится среди потенциальных соперников украинца, сообщает 24 Канал.

Усик также возобновил подготовку

40-летний "Бронзовый бомбардировщик" в последний раз выходил на ринг в апреле. Тогда он победил Дерека Чисору раздельным решением судей.

Почти одновременно с Уайлдером к тренировкам вернулся и Усик. Украинец проводит подготовку в своем зале Ready to Fight в Испании после нескольких месяцев перерыва.

Недавно украинский боксер тренировался вместе с Саулем "Канело" Альваресом, который также проводит подготовительный сбор в Гандии перед собственным поединком.

Последний бой Усика состоялся в мае. Украинец победил Рико Верховена техническим нокаутом. Ожидается, что следующий поединок может стать одним из последних в профессиональной карьере спортсмена.

Интересно, что тренер Уайлдера Скотт хорошо знаком с Усиком не только как его потенциальный соперник по команде. До начала тренерской работы с американцем он много лет был спарринг-партнером украинца, а также работал на ринге с Владимиром и Виталием Кличко.