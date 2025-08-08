Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика висловився про оновлену співпрацю із ексклієнтом. Відомий функціонер високо оцінив спадщину Усика у боксі, попри розрив боксерської співпраці.

Олександр Красюк відверто розповів. кого вважає найкращим боксером в історії. Впливовий промоутер видав впевнену заяву, пише 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Хто номер один в історії боксу для Красюка?

Промоутер згадав про Олександра Усика.

Можливо, я прозвучу упереджено, але для мене він номер один в історії,

– заявив Красюк.

Також Красюк розповів про оновлену співпрацю із абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Красюк та Усик запустили бренд здорового харчування U17, який незабаром з'явиться за кордоном. Наразі бренд тестують в Україні. Промоутер та боксер залишились у дружніх стосунках.

Нагадаємо, що Красюк та Усик несподівано розірвали співпрацю перед реваншем Олександра проти Даніеля Дюбуа, який відбувся 19 липня. Це не завадило українцю ефектно перемогти "Динаміта" у 5-му раунді нокаутом.

Відзначимо, що після цієї звитяги Усик зберіг лідерство у різних боксерських рейтингах. Попереду в Олександра залишився прощальний бій на профі-рингу. Наразі невідомо, хто буде суперником непереможного українця.