Бывший промоутер Усика назвал своего номера один в истории бокса
- Александр Красюк считает Александра Усика лучшим боксером в истории, несмотря на их разрыв сотрудничества.
- Красюк и Усик запустили бренд здорового питания U17, который сейчас тестируется в Украине.
- Усик победил Даниэля Дюбуа в 5-м раунде нокаутом, сохранив лидерство в боксерских рейтингах.
- Впереди у Усика остается прощальный бой на профи-ринге, противник еще не определен.
Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика высказался об обновленном сотрудничестве с экс-клиентом. Известный функционер высоко оценил наследие Усика в боксе, несмотря на разрыв боксерского сотрудничества.
Александр Красюк откровенно рассказал. кого считает лучшим боксером в истории. Влиятельный промоутер выдал уверенное заявление, пишет 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.
Кто номер один в истории бокса для Красюка?
Промоутер вспомнил об Александре Усике.
Возможно, я прозвучу предвзято, но для меня он номер один в истории,
– заявил Красюк.
Также Красюк рассказал об обновленном сотрудничестве с абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Красюк и Усик запустили бренд здорового питания U17, который вскоре появится за рубежом. Сейчас бренд тестируют в Украине. Промоутер и боксер остались в дружеских отношениях.
Напомним, что Красюк и Усик неожиданно разорвали сотрудничество перед реваншем Александра против Даниэля Дюбуа, который состоялся 19 июля. Это не помешало украинцу эффектно победить "Динамита" в 5-м раунде нокаутом.
Отметим, что после этой победы Усик сохранил лидерство в различных боксерских рейтингах. Впереди у Александра остался прощальный бой на профи-ринге. Пока неизвестно, кто будет соперником непобедимого украинца.