Промоутер Усика оцінив шанси на повернення Кличка у ринг заради рекорду Формана

У пресі з'являється багато чуток та коментарів щодо можливого повернення у професійний ринг Володимира Кличка. Українська легенду боксу хоче перевершити рекорд Джорджа Формана.

Американський ексбоксер у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу у хевівейті. Володимиру Кличку вже виповнилось 49 років, тому тепер українцю потрібно повернутись на профі-ринг та перемогти у титульному бою.

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Чи може Кличко повернутись у ринг

Якщо цей камбек станеться, то Форман вже не зможе побачити ймовірне побиття свого досягнення наживо. 21 березня 2025 року Джордж Форман помер.

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, оцінив можливість повернення Кличка-молодшого у ринг, інформує 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting

Володимир Кличко, якому зараз 49 років, думає над тим, щоб побити рекорд Джорджа Формана. Він справді серйозно про це думає і хоче зробити,

– сказав Красюк.

Раніше Аліна Шатернікова заявила про велике бажання Володимира Кличка на повернення у ринг. Легенда боксу тримає себе у відмінній формі та продовжує тренуватись. Водночас "Доктору Сталевому Молоту" радять не повертатись у ринг, адже у хевівейті є чимала кількість потужних боксерів, яких не зможе здолати українець.

Довідка. Володимир Кличко у професіоналах провів вже 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) при 5-ти поразках. Наприкінці квітня 2017-го українець провів свій останній двобій у кар'єрі, коли програв технічним нокаутом в 11-му раунді британцю Ентоні Джошуа.

Була інформація, що колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну висловив своє бажання провести бій із Кличком-молодшим.