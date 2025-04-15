Аліна Шатернікова висловилась стосовно Володимира Кличка. Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу зачепила тему можливого повернення "Доктора Сталевого Молота", повідомляє 24 канал із посиланням на ГОНЧАРОВА.

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Чим займається Кличко

Аліна Шатернікова заявила, що Володимир Кличко горить бажанням повернутись у професійний ринг. Віцепрезидентка наголосила, що "Доктор Сталевий Молот" старанно тренується.

Зі слів Шатернікової, це не звичайні тренування для підтримки форми. Кличко проводить спаринги та тренується на снарядах.

Зараз є перемовини. Ці перемовини тривають вже понад вісім місяців. Його команда, оточення проводить ці перемовини. Для мене це було б вау. А тут головне, щоб цей поєдинок був за звання чемпіона світу в надважкій вазі. Але для цього, я так розумію, Олександру Усику треба десь поступитися,

– сказала Шатернікова.

Раніше Володимиру Кличку порадили не повертатись у ринг. Через те, що наразі у хевівейті багато сильних боксерів, яких не під силу здолати "Доктору Сталевому Молоту".