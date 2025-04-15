Алина Шатерникова высказалась относительно Владимира Кличко. Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса затронула тему возможного возвращения "Доктора Стального Молота", сообщает 24 канал со ссылкой на ГОНЧАРОВА.

Читайте также "Если бы Усик оставил": известный боксер оценил шансы Кличко стать чемпионом мира

Чем занимается Кличко

Алина Шатерникова заявила, что Владимир Кличко горит желанием вернуться в профессиональный ринг. Вице-президентка отметила, что "Доктор Стальной Молот" усердно тренируется.

По словам Шатерниковой, это не обычные тренировки для поддержания формы. Кличко проводит спарринги и тренируется на снарядах.

Сейчас есть переговоры. Эти переговоры продолжаются уже более восьми месяцев. Его команда, окружение проводит эти переговоры. Для меня это было бы вау. А здесь главное, чтобы этот поединок был за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Но для этого, я так понимаю, Александру Усику надо где-то уступить,

– сказала Шатерникова.

Ранее Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг. Из-за того, что сейчас в хевивейте много сильных боксеров, которых не под силу одолеть "Доктору Стальному Молоту".