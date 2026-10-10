Відомий промоутер нагадав про болючий досвід з Усиком

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк поділився думками щодо майбутнього протистояння британських ексчемпіонів світу в надважкій вазі. У довгоочікуваному поєдинку мають зустрітися Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі.

На його думку, бій викличе величезний інтерес серед уболівальників, а квитки можуть розкупити за лічені секунди. Про це він розповів на ютуб-каналі Boxing News.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі

Красюк звернув увагу на те, що під час анонсу бою часто згадували перемоги обох британців над Володимиром Кличком, однак майже не говорили про їхні поразки від Олександра Усика.

Коли анонсували цей бій, ми чули чимало різного. Багаторазово згадувалося, що обидва бійці перемагали Володимира Кличка, але жодного разу не говорили, що вони обоє двічі поступалися Усику,

– зазначив промоутер.

Він додав, що обидва британці вже мають досвід протистояння з українським боксером, і висловив упевненість, що їхній очний поєдинок стане визначною подією у світовому боксі.

Я цілковито впевнений, що квитки розлетяться миттєво – не за хвилини, а за лічені секунди. І ми станемо свідками бою століття,

– заявив Красюк.

Як Усик перемагав Ф'юрі та Джошуа

Поєдинок між 36-річним Джошуа та 38-річним Ф'юрі запланований на 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі. На кону стоятиме пояс WBA Super.

Обидва британці мають у своїх кар'єрах поразки від Усика. Українець двічі переміг Джошуа: у вересні 2021 року в Лондоні – одностайним рішенням суддів, а в серпні 2022-го в Джидді – роздільним рішенням.

Також Усик двічі здолав Ф'юрі у 2024 році. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня, українець переміг роздільним рішенням суддів. У реванші 21 грудня він здобув перемогу одностайним рішенням суддів – усі троє суддів виставили рахунок 116:112.

Водночас історія протистоянь британських боксерів із Володимиром Кличком також залишається знаковою. У листопаді 2015 року Ф'юрі переміг українця одностайним рішенням суддів і перервав його тривалу серію без поразок. У квітні 2017-го Джошуа здолав Кличка технічним нокаутом у 11-му раунді в одному з найвидовищніших боїв сучасної надважкої ваги.