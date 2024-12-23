"Жадібне пузо хоче грошей": промоутер Усика відреагував на бажання Ф'юрі влаштувати трилогію

У ніч проти 22 грудня (в Україні) Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші в Ер-Ріяді. Непереможний українець вдруге поспіль у 2024-му році взяв гору над "Циганським королем".

18 травня 2024-го року Олександр Усик вперше переміг Тайсона Ф'юрі, завдавши британцю першої поразки у професійній кар'єрі. Навіть після двох поразок "Циганський король" хоче трилогії із непереможним українцем.

Варте уваги Чекає ще один реванш: Усик назвав свого потенційного суперника після перемог над Ф'юрі

Реакція Красюка на бажання Ф'юрі

На ці слова Ф'юрі відреагував Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика. За його словами, Тайсон не так хоче втретє побоксувати із Усиком, як просто заробити багато грошей. Однак Красюк не впевнений, що Олександр знайде стимул, аби вийти втретє у ринг проти британця, якого переміг двічі, пише 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

Ф'юрі сказав, що попри поразку, хоче трилогії? Він хоче грошей. Тайсон – жадібне пузо, а жадібне пузо хоче грошей. Усик має мати якусь мотивацію, щоб провести третій бій. Як він може готуватися до третього бою, якщо переміг його двічі, який стимул?

– сказав промоутер Усика.

Тим паче, що після реваншу проти Ф'юрі Усик отримав виклик від Даніеля Дюбуа. Олександр вже перемагав британця влітку 2023-го, а тепер може дати реванш сміливому супернику. Дюбуа вже навіть заговорив про можливе місце проведення бою, адже він хоче не лише взяти реванш в українця, а й стати абсолютним чемпіоном світу.

На ринзі Усик погодився на реванш, але тепер прихильникам боксу потрібно чекати офіційного підтвердження реваншу Усик – Дюбуа.